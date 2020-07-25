Galtier, Gençlerbirliği maçı için Burak'a izin vermedi

Geçen sezonun devre arasında ikinci kez geldiği Beşiktaş'ta kaptanlığa kadar yükselen ve futbolu siyahbeyazlı forma altında bırakmak istediğini defalarca dile getiren Burak Yılmaz'ın Lille transferi resmiyet kazandı. Fransız kulübüyle sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllığına anlaşmaya varan 35 yaşındaki golcü, dün Beşiktaş'la yollarını ayırdı.Daha önce kariyerinde başarılı bir Çin deneyimi bulunan Burak Yılmaz'ın Lille'in teklifini kabul etmesinde iyi bir kontratın yanı sıra ailesinin de etkili olduğu bildirildi. Burak'ın Fransa'da kendisi ve ailesi için oturma hakkı almak adına Lille'e "Evet" dediği gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcu, 1 sezonu tamamlaması halinde oturma iznini kazanacak.Burak, dünkü idman öncesi tesislere gelerek teknik heyet ve futbolcularla vedalaştı. Yıldız oyuncu, "Beşiktaş'tan iyi duygularla ayrılıyorum. Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da aynı hisleri paylaşacağım. Kulübe ve yönetime karşı kırgınlığım yok. Parayı düşünmedim. Kariyerimin son döneminde Fransa'da oynamak istedim" ifadelerini kullandıBeşiktaş cephesi, Burak Yılmaz'ın bugünkü G.Birliği maçında oynamasını istedi. Ancak Lille Teknik Direktörü Cristophe Galtier'den izin çıkmadı. Galtier, "Sakatlık riskinden uzak durmalısın. Ayrıca 1 Ağustos'ta Portekiz'de başlayacak olan kampa dinlenerek gelmelisin" diyerek Burak'a G.Birliği karşılaşmasında oynamamasını iletti. Yıldız futbolcu bu doğrultuda karşılaşma öncesinde Beşiktaş defterini kapattı