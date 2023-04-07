Galtier'den Mbappe açıklaması!

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Kylian Mbappe ile PSG yönetimi arasında herhangi bir gerilimin olmadığı, olayın tatlıya bağlandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galtier'den Mbappe açıklaması!
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07 Nisan 2023 15:21
Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, kulübünün gelecek sezonun kombine reklamlarında fotoğraflarını kullanmasına tepki göstermişti.

Mbappe açıklamasında, "Kulübümün yeni sezon kombine bilet satışları için fotoğraflarımı ve videolarımı kullandığını gördüm. Bu konuda benden herhangi bir izin almadılar ya da bana sormadılar. Pazarlama ekibi benden bir toplantı isteyebilir ve bu konuda anlaşabilirdik. Bu videoların kullanılması için izin vermiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, açıklamalarda bulundu.

Galtier, "Kylian'ın ruh hali iyi görünüyor ve gülümsüyordu. Hafif bir rahatsızlığı vardı ve bu yüzden antrenmanı yarıda bıraktı. Ancak Nice maçında oynaması için önünde herhangi bir engel yok." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Mbappe ile yönetim arasında bu konuyla ilgili birçok konuşma oldu. Bana öyle geliyor ki bu olay artık bitti. Tatlıya bağlandı." şeklinde konuştu.

Bu sezon PSG forması ile 34 maça çıkan Mbappe, bu maçlarda 31 gol 8 asist kaydetti.

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