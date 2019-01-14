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Galtier, 2021'e kadar Lille'de

Lille'de teknik direktör Christophe Galtier'nin sözleşmesi uzatıldı.

Kaynak: AA
Galtier, 2021'e kadar Lille'de
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14 Ocak 2019 21:20
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de teknik direktör Christophe Galtier'nin sözleşmesi uzatıldı.

Lille Kulübü, Aralık 2017'den bu yana takımın başında bulunan 52 yaşındaki Fransız teknik adam Galtier'nin sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ligue 1'de bu sezon Galtier yönetiminde iyi bir performans sergileyerek 20 haftada 37 puan toplayan Lille, iki maç eksiği bulunan lider Paris Saint-Germain'in 13 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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