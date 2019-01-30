"LEROY FER İÇİN ULAŞAN TEKLİF YOK"

İDDİALAR İNGİLİZ VE İTALYAN BASININDAN...

Swansea City Menajeri Graham Potter, adı Galatasaray ile anılan Wilfried Bony ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Leroy Fer ile ilgili flaş açıklamalar ypatı.Gillingham ile oynadıkları Federasyon Kupası maçı sonrası Potter, "Wilfried Bony, Al-Arabi'ye katılacak. Sanırım, şu an Katar uçağında. Süreç devam ediyor. Transferi kiralık olarak gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.İsmi Fenerbahçe ve Lille ile anılan Leroy Fer içinse Potter, "Bize ulaşan hiçbir teklif yok. Onu bacağındaki çekme nedeniyle kenara aldım. Sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu bilemiyorum. Tam olarak belirleyebilmek için 24 ya da 48 saate ihtiyacımız var." diyerek sözlerini noktaladı.İngiliz ve İtalyan basınında, Fenerbahçe'nin, Leroy Fer'in transferi için Swansea ile görüşmeye başladığı yazılmıştı. Swansea'nin, takımın önemli isimlerinden olan Fer'i bırakmak istemese de oyuncunun sözleşmesinin 6 ay sonra bitmesinden dolayı, iyi bir teklife bırakma ihtimali de bulunduğu belirtilmişti.