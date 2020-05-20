Galler'de lider, şampiyon ilan edildi

Galler Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu mevcut sıralamayla tescil edildi.

Haber; AA
Galler'de lider, şampiyon ilan edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2020 00:20
Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Connah's Quay Nomads'ın şampiyon olduğu duyuruldu.

Galler Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülkede futbol sezonunun sonlandırıldığı ve liglerde maç başı puan ortalamasına göre sıralama yapıldığı belirtildi.

Birinci Futbol Ligi'nde lider olan Connah's Quay Nomads'ın şampiyon ilan edildiği, küme düşme ve yükselme konusunda ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle daha önce Avrupa ülkeleri Fransa, Hollanda, Belçika ve İskoçya'da da ligler sonlandırılmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için