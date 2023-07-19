Galler-Türkiye maçının stadı açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 Elemelerinde Galler ile yapacağı grup müsabakasının oynanacağı stat açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Kasım'da oynanacak 10. ve son hafta karşılaşmasına Galler'in başkenti Cardiff'teki Cardiff Şehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Galler-Türkiye mücadelesinin TSİ 22.45'te başlayacağı aktarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Kasım'da oynanacak 10. ve son hafta karşılaşmasına Galler'in başkenti Cardiff'teki Cardiff Şehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Galler-Türkiye mücadelesinin TSİ 22.45'te başlayacağı aktarıldı.