Galler-Türkiye maçının stadı açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda yapacağı müsabakanın stadı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galler-Türkiye maçının stadı açıklandı
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19 Temmuz 2023 16:14
A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 Elemelerinde Galler ile yapacağı grup müsabakasının oynanacağı stat açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Kasım'da oynanacak 10. ve son hafta karşılaşmasına Galler'in başkenti Cardiff'teki Cardiff Şehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Galler-Türkiye mücadelesinin TSİ 22.45'te başlayacağı aktarıldı.

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