Galler - Türkiye maçına Sloven hakem

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile yapacağı maçı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Galler - Türkiye maçına Sloven hakem
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19 Kasım 2023 16:04
Son güncelleme 19 Kasım 2023 16:05
A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile deplasmanda oynayacağı UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçının hakemi belli oldu.

Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'da 21 Kasım Salı günü oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.
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