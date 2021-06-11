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Galler, Türkiye maçına hazır

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Türkiye ile karşı karşıya gelecek Galler'de hazırlıklar tamamlandı.

Galler, Türkiye maçına hazır
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Türkiye ile karşılaşacak Galler, hazırlıklarını tamamladı.

Tofiq Behramov Stadı'nda teknik direktör Rob Page yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Galler'de tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.

Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye ile Galler yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

 

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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