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Galler Rallisi'nde kazanan Ogier

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Galler'de yapılan 11. yarışında birinci olan M-Sport Ford takımından Ogier, sezonun 4. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
Galler Rallisi'nde kazanan Ogier
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07 Ekim 2018 17:35
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Galler'de düzenlenen 11. ayağını, M-Sport Ford takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Şampiyonanın 23 etaptan oluşan, 318,13 kilometre uzunluğundaki 11. mücadelesini, 3 saat 6 dakika 12.5 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 4'üncü, kariyerinin 44. ralli zaferine ulaştı.

Toyota Gazoo takımından Jari-Matti Latvala, Ogier'in 10.6 saniye gerisinde 2'nci, bir diğer Toyota Gazoo sürücüsü Esapekka Lappi ise liderin 35.1 saniye arkasında 3'üncü oldu.

Puanını 182'ye çıkaran son 5 yılın şampiyonu Ogier, yarışı 5. sırada bitiren şampiyona lideri Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ile arasındaki farkı 7 puana indirdi.

WRC'nin 12. ayağı, 25-28 Ekim tarihlerind

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