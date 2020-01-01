Galler karşısında kozumuz duran toplar

Ay-yıldızlı ekibimiz, Galler maçının son hazırlığını dün akşam karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda yaptı.



Milliler, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmana ısınma koşusu ve çeşitli pas çalışmalarıyla başladı. Güneş'in medyaya kapalı olan bölümde maçın taktik provası üzerinde durduğu ve birçok oyuncuyu 11'de denediği aktarıldı.



KADRODA ROTASYON OLACAK



İtalya maçındaki futboldan memnun kalmayan teknik patron Şenol Güneş'in bugün kadroda rotasyon yapması bekleniyor.



Deneyimli hoca, Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. İtalya karşısında beklentilere yanıt veremeyen Yusuf Yazıcı'yı kulübeye çekmenin hesaplarını yapan Güneş'in, sağ kanatta Cengiz Ünder'e şans tanıyacağı ifade edildi. Şenol Güneş'in savunmada Merih Demiral'ın yerine Kaan Ayhan'a görev vereceği bildirildi.



EN ÖNEMLİ KOZ DURAN TOPLAR



Ay-yıldızlı ekibin Galler karşısındaki en önemli kozlarından biri duran toplar olacak.



Galler'in tıpkı İsviçre maçındaki gibi katı savunma anlayışıyla oynayacağını hesaplayan Şenol Güneş'in antrenmanlarda duran top çalışmaları yaptırdığı belirlendi. Deneyimli hocanın, etkili serbest vuruşlar kullanan Hakan Çalhanoğlu ve kaptan Burak Yılmaz'a özel görevler yüklediği kaydedildi.



