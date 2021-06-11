Galler - İsviçre maçı canlı olarak Tuttur'da

Uğurcan Çakır: "Üzülecek bir şey yok, başımız dik"

Ciro Immobile: "Türkiye güçlü bir ülke"

Tümer Metin: "İtalya karşısında biz değildik"

Erman Toroğu: "İtalya'yı bu kafayla yenemezsin"

Reha Kapsal: "35 yıl önce böyle oynuyorduk"