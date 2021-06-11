Galler - İsviçre maçı canlı olarak Tuttur'da

A Milli Takımızın yer aldığı EURO 2020 A Grubu'nda Galler ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanı Tuttur.com
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İsviçre'nin karşılaşmada kazanmasına 1,79 oran verildi ve Vladimir Petkovic'in ekibi favori olarak gösterildi. Gareth Bale'li Galler'in galibiyetine ise 3,45 oran açıklandı. Beraberliğin oranı 2,65 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'ın oranı 1,35 olarak duyurulurken, 2,5 Üst'e 2,16 oran verildi. GALLER - İSVİÇRE MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN... HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde, İsviçre forması giyen Haris Seferovic'in gol atmasına 2,75 oran açıklandı. Galler'in yıldızı Gareth Bale'in gol atmasına ise 2,90 oran verildi. İsviçre'den Mario Gavranovic'in golüne de 2,90 oran belirlenirken, Breel Embolo'nun oranı ise 3,30 olarak belirlendi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Galler ile İsviçre'nin oynayacağı ve bizim için de sonucun önemli olduğu karşılaşmada 'Kırmızı kart olur' bahisine de 3,50 oran açıklandı. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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