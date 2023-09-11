UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler, Letonya deplasmanına konuk oldu. Skonto'daki maçı Galler, 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Galler'e galibiyeti getiren gollleri 29. dakikada penaltıdan Aaron Ramsey ve 90+6. dakikada David Brooks attı.



Bu sonucun ardından Galler, grupta 7 puana yükseldi. Letonya'nın 5 maç sonunda puanı bulunmuyor.



Galler, bir sonraki maçta sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak. Letonya ise kendi sahasında Ermenistan'ı konuk edecek.



D GRUBU'NDA PUAN DURUMU



Hırvatistan: 4 maç, 10 puan

Türkiye: 5 maç, 10 puan

Ermenistan: 5 maç, 7 puan

Galler: 5 maç, 7 puan

Letonya: 5 maç, 0 puan



