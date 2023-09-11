Galler, iki golle kazandı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler, deplasmanda Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galler, iki golle kazandı
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11 Eylül 2023 23:45
UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler, Letonya deplasmanına konuk oldu. Skonto'daki maçı Galler, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Galler'e galibiyeti getiren gollleri 29. dakikada penaltıdan Aaron Ramsey ve 90+6. dakikada David Brooks attı.

Bu sonucun ardından Galler, grupta 7 puana yükseldi. Letonya'nın 5 maç sonunda puanı bulunmuyor.

Galler, bir sonraki maçta sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak. Letonya ise kendi sahasında Ermenistan'ı konuk edecek.

D GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Hırvatistan: 4 maç, 10 puan
Türkiye: 5 maç, 10 puan
Ermenistan: 5 maç, 7 puan
Galler: 5 maç, 7 puan
Letonya: 5 maç, 0 puan

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