Galler'e EURO 2020'nin rekorunu kırdırdık

EURO 2020'de 3-0'lık İtalya yenilgisinin ardından Galler'e de 2-0'lık skorla mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, büyük bir şok yaşadı...



Elemelerde oynadığı 10 maçta kalesinde sadece 3 gol gören ay yıldızlılar, buna karşın turnuvada iki karşılaşmada 5 gol yerken, fileleri henüz havalandıramadı. Söz konusu 2 maçta kalesine toplamda 11 şut çekilen milliler, bu şutların 5'inde kalesini gole kapatamadı.



Türkiye'nin karşılaştığı Galler, sadece yüzde 44 topla oynama ile 3.7 gol beklentisine ulaşıp, turnuvada şu ana kadar oynanan maçlarda en yüksek sayıya ulaşan ekip oldu.



189 İSABETLİ PAS



Galler ayrıca 269 isabetli pas yapan millilerimize karşı 189 isabetli pas yapabildi ancak attığı 2 golle karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu ve 4 puana ulaştı.



5 İSTATİSTİKTE DAHA İYİ OYNADIK AMA...



Milliler, İtalya maçına göre dün; topa daha çok sahip oldu (Yüzde 57), daha fazla şut çekti (11), kaleye isabetli şut çekti (3), başarılı pas yaptı (Yüzde 84), korner kullandı (6) ancak bu performansı yine puan almak için yeterli olmadı.







