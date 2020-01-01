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Galler'e EURO 2020'nin rekorunu kırdırdık

Sadece yüzde 44 topla oynama ile 3.7 gol beklentisine ulaştılar... Turnuva öncesinde savunma hattı en iyi takımlardan biri olarak gösterilen milli takımımız buna rağmen İtalya ve Galler maçlarında kalesine çekilen 11 isabetli şutta 5 gol yedi.

Galler'e EURO 2020'nin rekorunu kırdırdık
EURO 2020'de 3-0'lık İtalya yenilgisinin ardından Galler'e de 2-0'lık skorla mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, büyük bir şok yaşadı...

Elemelerde oynadığı 10 maçta kalesinde sadece 3 gol gören ay yıldızlılar, buna karşın turnuvada iki karşılaşmada 5 gol yerken, fileleri henüz havalandıramadı. Söz konusu 2 maçta kalesine toplamda 11 şut çekilen milliler, bu şutların 5'inde kalesini gole kapatamadı.

Türkiye'nin karşılaştığı Galler, sadece yüzde 44 topla oynama ile 3.7 gol beklentisine ulaşıp, turnuvada şu ana kadar oynanan maçlarda en yüksek sayıya ulaşan ekip oldu.

189 İSABETLİ PAS

Galler ayrıca 269 isabetli pas yapan millilerimize karşı 189 isabetli pas yapabildi ancak attığı 2 golle karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu ve 4 puana ulaştı.

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Milliler, İtalya maçına göre dün; topa daha çok sahip oldu (Yüzde 57), daha fazla şut çekti (11), kaleye isabetli şut çekti (3), başarılı pas yaptı (Yüzde 84), korner kullandı (6) ancak bu performansı yine puan almak için yeterli olmadı.

 

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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