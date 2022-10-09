2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinin kuraları EURO 2024'e ev sahipliği yapacak olan Almanya'nın Frankfurt kentindeki Festhalle Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. A Milli Takımımız, UEFA'ya üye olan 53 ülkenin katıldığı kura çekimi sonucunda D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Galler Teknik Direktörü Robert Page, eşleşme hakkında değerlendirmelerde bulundu.



"GRUPTAN MEMNUNUZ"



Galler Teknik Direktörü Robert Page, "Gruptan memnunuz. Belçika gibi, son dönemde oynadığımız takımlardan uzak durmayı başardık. Türkiye ile de oynadık ama önümüzdeki maçlarda neler olacak, bilemiyoruz" dedi.



"TÜRKİYE İLE BİZİ ZOR BİR TEST BEKLİYOR"



Page, "Türkiye'de bazı şeyler değişecektir. Biz de Galler olarak oyuncu grubu olarak 10 yıldır bir aradayız. Biz de genç değiliz ve yaşlanıyoruz. Farklı oyuncu gruplarıyla karşı karşıya gelebiliriz. Zor bir test bizi bekliyor" ifadesini kullandı.



FİKSTÜRE GÖRE PLANLAMA...



Fikstüre göre plan yapacaklarını anlatan Page, "Her şekilde oyunun içinde kalıyoruz. Belçika'ya karşı kendi evimizde beraberlik aldık. Ukrayna'yı yendik. Fikstüre bakacağız, buna göre plan yapacağız" diye konuştu.



"BALE OYNAYACAK MI?"



Son olarak Page, Galler'in yıldız isimlerinden biri olan Bale için ise "Gareth Bale oynayabildiği kadar oynayacak. Harika bir enerjisi var. Los Angeles'ta oynamaya devam ediyor. Benim için 2023-24'te olacak" dedi.





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