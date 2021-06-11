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Galler'de Türkiye maçı mesaisi

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Türkiye ile karşılaşacak Galler, hazırlıklarına devam etti

Galler'de Türkiye maçı mesaisi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Türkiye ile karşılaşacak Galler, hazırlıklarını sürdürdü.

Tofiq Behramov Stadı'nda teknik direktör Rob Page yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Galler'de tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.

Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Galler, yarın gerçekleştireceği idmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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