Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun son hafta maçında Galler ile Belçika karşı karşıya geldi.



Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Belçika'nın golünü 12. dakikada Kevin de Bruyne atarken, Galler'in golü 32. dakikada Keiffer More'den geldi.



Bu sonucun ardından Galler puanını 15'e yükseltti ve play-off oynama hakkı elde etti. Dünya Kupası biletini daha önceden garantileyen Belçika ise 20 puana yükseldi.



Öte yandan Galler, play-off turunda Milli Takımımız'ın da rakipleri arasında yer aldı.





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