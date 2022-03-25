Galler Avusturya'yı yenerek finale yükseldi

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final mücadelesinde Galler ile Avusturya karşı karşıya geldi.



Cardiff City Stadium'da oynanan karşılaşmayı Galler 2-1 kazanarak play-off finaline uzanmayı başardı.



Karşılaşmanın 25. dakikasında Bale'in golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Galler, 51'de bir kez daha Bale'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 65. dakikada Davies kendi kalesine topu yollarken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galler finale yükselen taraf olmayı başardı.



Galler finalde İskoçya - Ukrayna eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. İskoçya - Ukrayna eşleşmesi bilindiği gibi Haziran ayına ertelenmişti. Final eşleşmesi ise 29 Mart'ta oynanacak.





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