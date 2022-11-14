Gallardo yerine Martin Demichelis

Bayern Münih, Martin Demichelis'in River Plate'in başına geçeceğini açıkladı.



Alman ekibinden yapılan açıklamada, kulübün ikinci takımını çalıştıran Demichelis'in ayrılığı ve Arjantinli hocanın River Plate'te teknik direktör olarak göreve başlayacağı belirtildi.



Kulübün sitesine konuşan Martin Demichelis, "Avrupa'ya ve Bayern'e River Plate'ten oyuncu olarak geldim. Şimdi oraya teknik direktör olarak geri dönüyorum. Ne inanılmaz bir hikaye! Bayern ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bunu benim için mümkün kılan ve bana eşlik eden herkese teşekkür ederim. Bu kulüpten kalbimde büyük bir şükran duygusu ile ayrılıyorum. Şimdi kalbimdeki ikinci kulüpteki yeni mücadele için sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.



8 YILLIK DÖNEM SONA ERMİŞTİ



Arjantin ekibinde 8 yıldır görev yapan Marcelo Gallardo, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada aralık ayında bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.





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