Gallardo'nun yeni takımı belli oluyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, tecrübeli antrenör Marcelo Gallardo ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Gallardo'nun yeni takımı belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2023 15:14
Son olarak River Plate'i çalıştıran Arjantinli teknik adam Marcelo Gallardo'nun yeni adresi belli oluyor.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Arjantinli çalıştırıcı Marcelona Gallardo ile görüşmelere başladı. 

Görüşmelerin hızla devam ettiği belirtilen haberde, önümüzdeki birkaç gün içerisinde resmi olarak imzaların atılabileceği ifade edildi. 

SON SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon River Plate'in başında 27 karşılaşmaya çıkan Gallardo, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet,  5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Gallardo, Arjantin ekibiyle 1.74 puan ortalaması yakalayarak ligde üçüncü sırada yer almıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery