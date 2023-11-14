Gallardo'nun yeni takımı belli oluyor

Son olarak River Plate'i çalıştıran Arjantinli teknik adam Marcelo Gallardo'nun yeni adresi belli oluyor.



Arjantin basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Arjantinli çalıştırıcı Marcelona Gallardo ile görüşmelere başladı.



Görüşmelerin hızla devam ettiği belirtilen haberde, önümüzdeki birkaç gün içerisinde resmi olarak imzaların atılabileceği ifade edildi.



SON SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon River Plate'in başında 27 karşılaşmaya çıkan Gallardo, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Gallardo, Arjantin ekibiyle 1.74 puan ortalaması yakalayarak ligde üçüncü sırada yer almıştı.





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