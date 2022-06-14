Galatasaray için teknik direktör Marcelo Gallardo ismi kulislerde konuşulsa da River Plate'i çalıştıran Arjantinli hocanın mali şartlarının ağır olduğu bildirildi.Bu nedenle Gallardo'nun yedekte tutulduğu ve ancak ücretinde indirim yapması halinde takımın başına geçebileceği ifade edildi.Öte yandan Tucuman maçı sonrası Suarez'in transferiyle ilgili soruları yanıtlayan Gallardo,diyerek uzun vadeli planları olduğunu ortaya koydu.