Gallardo, Galatasaray'a pahalı geldi

Galatasaray'da Marcelo Gallardo ismi kulislerde konuşulsa da River Plate'i çalıştıran Arjantinli hocanın mali şartlarının ağır olduğu bildirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Gallardo, Galatasaray'a pahalı geldi
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14 Haziran 2022 09:44
Galatasaray için teknik direktör Marcelo Gallardo ismi kulislerde konuşulsa da River Plate'i çalıştıran Arjantinli hocanın mali şartlarının ağır olduğu bildirildi.

Bu nedenle Gallardo'nun yedekte tutulduğu ve ancak ücretinde indirim yapması halinde takımın başına geçebileceği ifade edildi.

Öte yandan Tucuman maçı sonrası Suarez'in transferiyle ilgili soruları yanıtlayan Gallardo, "Sabırlı olmalıyız" diyerek uzun vadeli planları olduğunu ortaya koydu. 

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