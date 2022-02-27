Galibiyete rağmen 'Fatih Terim' ve 'Yönetim istifa'

Galatasaraylı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçının ardından Fatih Terim ve yönetim istifa tezahüratları yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galibiyete rağmen 'Fatih Terim' ve 'Yönetim istifa'
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27 Şubat 2022 22:05
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.

Galatasaraylı taraftarlar maçın ardından yönetim aleyhine, eski teknik direktör Fatih Terim lehine tezahürat yaptı.

Karşılaşmanın ardından taraftarın çağırdığı Bafetimbi Gomis, tribünlere giderek "üçlü" çektirdi.

Galatasaray, üst üste ikinci galibiyetini elde ettiği Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol attı.

 

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