Galibiyete rağmen 'Fatih Terim' ve 'Yönetim istifa'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.



Galatasaraylı taraftarlar maçın ardından yönetim aleyhine, eski teknik direktör Fatih Terim lehine tezahürat yaptı.



Karşılaşmanın ardından taraftarın çağırdığı Bafetimbi Gomis, tribünlere giderek "üçlü" çektirdi.



Galatasaray, üst üste ikinci galibiyetini elde ettiği Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol attı.









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