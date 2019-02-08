  •  
    G.Saray'da Belhanda, Kader Keita'yı solluyor
  •  
    Diagne'den Trabzon'un öncesinde ÖZEL saç stili
  •  
    Kagawa'nın "EN İYİ" 11'i "Mbappe ve Zlatan yok"
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..
  •  
    Ali Koç KARARINI verdi; "Temmuzda yoksunuz"

Galibiyet Fatih Terim için!

Sofiane Feghouli, Trabzonspor maçını kazanarak hafta arasında babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim'in yüzünü biraz olsun güldürmek istediklerini belirtti.

Kaynak: Fotomaç
Galibiyet Fatih Terim için!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2019 10:54
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hatayspor maçında 2. golü atarak takımı rahatlatan Sofiane Feghouli, karşılaşmayı Fatih Terim için kazanmayı çok istediklerini söyledi.

Cezayirli yıldız, Trabzonspor maçından da zaferle ayrılarak hocanın yüzünü bir nebze güldürmek istediklerini belirtti.

Sofiane Feghouli son maçlarda performansını yükseltmeyi başarmış ve Fatih Terim tarafından yeniden ilk 11'de kullanılmaya başlamıştı.

Cezayirli yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için