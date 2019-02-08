Galibiyet Fatih Terim için!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hatayspor maçında 2. golü atarak takımı rahatlatan, karşılaşmayıiçin kazanmayı çok istediklerini söyledi.Cezayirli yıldız, Trabzonspor maçından da zaferle ayrılarak hocanın yüzünü bir nebze güldürmek istediklerini belirtti.Sofiane Feghouli son maçlarda performansını yükseltmeyi başarmış ve Fatih Terim tarafından yeniden ilk 11'de kullanılmaya başlamıştı.Cezayirli yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.