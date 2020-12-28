Galatasasaray'a Onyekuru için Körfez'den rakip çıktı

Monaco'dan ayrılığına kesin gözüyle bakılan Onyekuru'ya son talip Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasasaray'a Onyekuru için Körfez'den rakip çıktı
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28 Aralık 2020 17:21
Galatasaray'ın ilgisini sürdürdüğü Onyekuru'ya bir talip de Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıktı. Kanat oyuncusu için Galatasaray'ın girişimlerini devam ettireceği de iddia ediliyor.

Henry Onyekuru, 13.5 milyon avro karşılığında transfer olduğu Monaco'da göze giremedi.

KÖRFEZ'DEN TALİP VAR

Son olarak Arap Körfez Ligi ekibi Al-Ain'in 23 yaşındaki Onyekuru'yu transfer etmek için girişime başladığı iddia edildi.

Al-Ain, Nijaryalı Onyekuru için satın alma seçeneğini kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan Galatasaray'ın da oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü iddia ediliyor. Onyekuru'nun Monaco'yla olan sözleşmesi 2024 yazında bitiyor.



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