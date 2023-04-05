Galatasaraylılar'ın penaltı beklediği pozisyon

Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın 55. dakikasında sarı kırmızılılar penaltı bekledi ancak VAR kararıyla pozisyon devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Galatasaraylılar'ın penaltı beklediği pozisyon
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05 Nisan 2023 21:59
Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta sarı kırmızılılar penaltı itirazı yaptı.

Mücadelede dakikalar 55'i gösterdiğinde Lima ile Icardi topa yükseldi. Top Lima'nın koluna çarptı. Pozisyonun ardından hakem Kadir Sağlam VAR kontrolü için bekledi. Pozisyon incelemesi sonrası VAR hakemi Özgür Yankaya'dan devam kararı geldi ve maç kaldığı yerden devam etti.

VAR'dan gelen devam uyarısından sonra itirazlar sürdü ancak karar değişmedi.

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