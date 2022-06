Galatasaraylılar, 89. Geleneksel Pilav Günü'nde buluştu

Galatasaray Lisesi'nde okuyanların 13. sınıf olarak kabul ettikleri Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Galatasaray Pilavı, bu yıl 89. kez gerçekleşti. 1934 yılından bu yana her yıl haziran ayında okul bahçesinde buluşan Galatasaray Liseliler, geçtiğimiz iki yıl boyunca Pilav Günü coşkusuna evlerinden katılabilmişti. İki yıllık pandemi arasından sonra 'Çoooook Özledik' sloganıyla tekrar fiziki olarak bir araya gelen binlerce Galatasaraylı, lise yıllarına geri döndükleri coşku dolu bir gün yaşadılar.



Kuruluşu 1481'e dayanan okulda, 500 yıla yakın bir süre her cuma günü yenen Enderun yemeği olan 'Galatasaray Pilavı', 1934 yılından itibaren Pilav Günü geleneğinin ana öğesi oldu. Tam 89 yıldır okulda Galatasaray Pilavı'na kaşık sallanarak yaşatılan bu gelenek, her yıl haziran ayının ilk pazar günü Galatasaraylılar Derneği üyesi ve yakınlarının yanı sıra tüm Galatasaray camiasını okul bahçesinde buluşturuyor. Galatasaray Pilavı, bu yıl LGS sınavı nedeniyle haziranın ikinci pazar gününde düzenlendi.



Pilav Günü, sabah saat 09:30'da Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fidel Berber ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaraylılar Derneği Divan Başkanı Reha Bilge, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek Galatasaraylılar Derneği üyelerinin katılımıyla, Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreniyle başladı.



1972 yılı mezunlarının 50. yıl beratlarını aldıkları Galatasaraylılar Derneği Pilav Günü bir ilke de sahne oldu. Galatasaraylılar Derneği Divan Kurulu tarafından ihdas edilen Galatasaray'a Hizmet Ödülü'nün ilkine mimarlığın farklı alanlarındaki uzmanlığını, hayatı boyunca Galatasaraylı kurumların hizmetine sunmuş olan Mimar Doğan Hasol ile Galatasaraylıların geçmişten bugüne yazın dünyasına katkılarını kuşaktan kuşağa aktaran bellek çalışmalarına imza atan Oktay Aras layık görüldü. Hasol ve Aras, ödüllerini Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber ve Dernek Divan Başkanı Reha Bilge'nin elinden aldı.



Pilav Günü'nde mart ayında başlayan ve mezunların futbol, voleybol ve basketbol dallarında yarıştığı Sultani Turnuva'nın final müsabakaları ve ödül töreni de gerçekleşti.



Törende Galatasaray Pilav Günü'ne sponsor olarak destek veren Özbek Turizm ve Yüce Oto-Skoda, GSİYAD, Vitra, Atölye Eğitim, Cem Özgörkey, Eti, İdaş, Doğa Sigorta, Nestle Çikolata, Yeditepe Üniversitesi, Yemeksepeti ile organizasyon partnerleri Axa Sigorta, Doğan Trend, Gen Boya, Sixt, STH, Türk Nippon Sigorta, Uludağ, Sütaş ve Vahap Tanrıverdi'ye teşekkür plaketleri takdim edildi.



Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber: ''Biz Galatasaraylılar, eğitim ve kültür yoluyla aldığımız mirası geleceğe taşımaya kararlıyız.''



Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşen törende açılış konuşmasını yapan Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, iki senelik aranın ardından, Galatasaraylıların aile yemeğinde, Pilav'da buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek ''Derneğimiz tarafından 1934 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen Pilavımızın en büyük amacı ne kadar zaman geçerse geçsin, bir araya gelebilme heyecanını yaşatmak, Galatasaray Lisemiz ile olan bağımızı güçlendirerek dayanışmamızı her daim güçlü kılmaktır'' dedi. Galatasaray kurumlarının tamamının birlik ve bütünlük içinde olması için her Galatasaraylıya sorumluluk düştüğünü ifade eden Berber, ''Galatasaray Lisesi'nde okuyanların 13. sınıfı olan Derneğimiz, her dönemde ülkemize ve toplumumuza karşı büyük bir sorumluluk üstlendiğine inanan, eğitim ve kültür yoluyla devraldığı kuvvetli mirası geleceğe taşımanın onuruyla çalışan bir kurumdur. Bu sabah Pilav günümüze uzun zamandır hedeflediğimiz üzere, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelengimizi koyarak başladık. Bizler Galatasaraylıyız. Değerlerimize yaslanarak, farklılıklarımızın en büyük zenginliğimiz olduğunu bilerek, laik, Atatürkçü, ilmi ve bilimi önceliklendiren bireyleriz. Tevfik Fikret'in 'Batıya açılan pencere' olarak tanımladığı Galatasaraylı fertler olarak, Türk toplumunun gelişimine yıllardır hizmet etmenin bilinci ve tecrübesiyle, üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu minnet ilelebet sürecek'' dedi.









