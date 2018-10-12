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Galatasaraylı yönetici, transfer zararını cebinden karşılayacak!

Galatasaray'ın voleyboldan sorumlu yöneticisi Okan Böke, Derya Çayırgan transferinden yapılan zararı cebinden karşılayacak.

Galatasaraylı yönetici, transfer zararını cebinden karşılayacak!
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12 Ekim 2018 11:25
Galatasaray voleybol şubesinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüp transfer döneminde Halkbank'ın liberosu Derya Çayırgan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Ancak Derya sezon başında tekrar Halkbank'a kiralandı. Galatasaray'la olan sözleşmesinde yıllık kazancı 160 bin TL yazan Derya'ya Halkbank 90 bin TL ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün zarar etmesini istemeyen yönetici Okan Böke, Derya'nın ücretinde arada kalan 70 bin TL'lik farkı cebinden karşılayacak.

Voleybolda bu sezon yaklaşık 3.5 milyon TL tasarrufa giden Galatasaray; HDI Sigorta, Trendyol ve THY ile sponsorluk anlaşmalarına vardı.



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