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Galatasaraylı yıldızlar, Terim'i konuşuyor

Fatih Terim'in gelişiyle birlikte bahar havası esmeye başladı. Galatasaray'da Göztepe galibiyeti de gelince bu mutluluk bir kat daha arttı.

Kaynak: Haberturk
Galatasaraylı yıldızlar, Terim'i konuşuyor
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26 Aralık 2017 10:03
Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişiyle birlikte bahar havası esmeye başladı. Göztepe galibiyeti de gelince bu mutluluk bir kat daha arttı.

Galatasaray'ın başına İmparator'un gelişiyle oyuncuların tümünün rahatladığını vurgulayan Yasin Öztekin, "Onun gibi tecrübeli bir hocayla çalıştığımız için çok keyifliyiz. İyi ki geldi. İnşallah şampiyon olacağız" dedi.

Göztepe maçında gol atan Rodrigues'in sakatlanmasıyla oyuna giren ve attığı şık kafa golü ile galibiyetin en önemli mimarlarından biri olan Yasin Öztekin, Fatih Terim'in gelişinin takıma ayrı bir hava kattığını vurguladı.

'İyi ki Terim geldi' diyen Yasin, oyuncuların tümünün rahatladığını belirtip "Onun gibi bir hocayla çalıştığımız için çok keyifliyiz. İkinci yarı çok zorlu geçecek. İnşallah hocamızın tecrübesiyle şampiyon olacağız. Hedefe ulacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Hamza Hamzaoğlu dönemindeki son şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sarı-Kırmızılı oyuncu, Göztepe maçının ardından "Hem hocamızla hem de taraftarlarımızla ikinci yarıda iyi performans gösterip 21. şampiyonluğumuzu almak istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

''TERİM FUTBOLU BİLEN HARİKA BİR HOCA''

Fatih Terim'in ilk maçında orijinal yeri sağ beke çektiği Martin Linnes gelecekten çok umutlu olduğunu söyledi. Linnes, "Futbolu iyi bilen harika bir hoca. İnsanlara nasıl davranacağını, nasıl konuşacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden onunla çalışmaya devam etmek için heyecanlıyım" dedi.

MAICON: "Fatih hocanın bizle yaptığı devre arası konuşması, bizi motive etmesi ve verdiği taktiklerle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü."

SİNAN GÜMÜŞ: FATİH HOCA GELDİĞİ İÇİN MUTLU OLDUK

"Çok mutluyuz Fatih hoca gibi bir insanın bize katıldığı için. Son 20-30 seneye bakarsak Galatasaray tarihi değiştiren bir hoca. 2 gün çalışma fırsatımız var. Kendi oyununu bize gösteremedi. 'İkinci devre, kampta bambaşka bir Galatasaray göreceksiniz' dedi. Mutlu olmamızı istedi. Yine sahada düşündüğümüzü yapmamızı istedik."



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