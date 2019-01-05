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Galatasaraylı yıldızı, sinirlendiren soru!

Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılık sorusu üzerine sinirlendi ve soruyu yanıtsız bıraktı.

Kaynak: Milliyet
Galatasaraylı yıldızı, sinirlendiren soru!
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05 Ocak 2019 10:14
Galatasaraylı yıldız Mariano, 'ayrılık' sorusuna sinirlendi!

Galatasaray'ın iki Brezilyalı futbolcusu Maicon ve Mariano, önceki akşam Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.

Milliyet Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre; Patlayan flaşlara sinirlenen Mariano, elindeki valizle apar topar kendisini bekleyen VIP araca yöneldi. Maicon ise gazetecilerle selamlaştı.

Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan iki futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı.



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