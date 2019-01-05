Galatasaraylı yıldız Mariano, 'ayrılık' sorusuna sinirlendi!
Galatasaray'ın iki Brezilyalı futbolcusu Maicon ve Mariano, önceki akşam Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.
Milliyet Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre; Patlayan flaşlara sinirlenen Mariano, elindeki valizle apar topar kendisini bekleyen VIP araca yöneldi. Maicon ise gazetecilerle selamlaştı.
Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan iki futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı.
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Galatasaray'ın iki Brezilyalı futbolcusu Maicon ve Mariano, önceki akşam Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.
Milliyet Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre; Patlayan flaşlara sinirlenen Mariano, elindeki valizle apar topar kendisini bekleyen VIP araca yöneldi. Maicon ise gazetecilerle selamlaştı.
Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan iki futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın