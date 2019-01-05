Galatasaraylı yıldız Mariano, 'ayrılık' sorusuna sinirlendi!Galatasaray'ın iki Brezilyalı futbolcusu Maicon ve Mariano, önceki akşam Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.Milliyet Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre; Patlayan flaşlara sinirlenen Mariano, elindeki valizle apar topar kendisini bekleyen VIP araca yöneldi. Maicon ise gazetecilerle selamlaştı.Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan iki futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı.