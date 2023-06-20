Galatasaraylı Victor Nelsson'a 'milli' makas

Galatasaray'da mükemmel bir sezon geçirerek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve birçok Avrupa kulübün transfer listesinde bulunan Victor Nelsson, dün akşam deplasmanda oynanan Slovenya maçında makas yedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaraylı Victor Nelsson'a 'milli' makas
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20 Haziran 2023 09:02
Danimarka Milli Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'ın, UEFA'ya maç sabahı verilen 23 kişilik kadro listesinde, Nelsson'u kadro dışında bırakması büyük şaşkınlık yarattı.

Slovenya'ya karşı Ljubjana'da, Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda eleme maçı oynayan Danimarka' nın teknik patronu Hjulmand, önceki gün Ajax'lı Mohammed Daramy'yi de, K.İrlanda karşılaşmasında oyuna girdikten sonra istenilen performansı göstermediği nedeniyle kadro dışı bırakmıştı.

Hjulmand, bu açıklamasını yaptığı sırada, Nelsson'un adını zikretmemesi ve dün sabah UEFA'nın internet sitesinde kadroda yer almadığının görülmesi başka eleştirileri de beraberinde getirdi. İngiltere'nin Brendford Kulübü'nde oynayan eski Fenerbahçeli Mattias Zanka'nın kadroda olup, formunun zirvesinde olan Nelsson'un kızağa çekilerek tribüne gönderilmesine bir anlam verilemedi.

24 yaşındaki Victor Nelsson, Danimarka'nın geçtiğimiz cuma akşamı Parken Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı 1-0 yendiği maç boyunca yedek kulübesinde oturmuştu. 

 
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