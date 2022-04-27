Galatasaraylı üyeler Okan Buruk ismine sıcak

21 Nisan'da yayınlanan Okan Buruk röportajı, Galatasaray'da üyelerin de hareketlenmesine neden oldu. Başkan adaylarından Metin Öztürk'ün 'yerli teknik adam' vurgusunun arkasında Okan Buruk'un yer aldığı öğrenilirken, şampiyonluk apoletli teknik adam da röportajında yeşil ışık yaktı. "Bu saatten sonra en büyük mutluluk Galatasaray Teknik Direktörlüğü" diyen Buruk, Metin Öztürk'ün düzenlediği iftar programının da ana gündemiydi.Katılan isimler, Okan Buruk'un teknik adam olarak dönüşünün camiayı yeniden hareketlendireceği konusunda hemfikir olurken Öztürk'e direkt seslenen isimler, "Okan Buruk bize şampiyonluğu getirir. Takım yeniden kendine gelir. Yapılacak transferlerle birlikte takım da toparlanıp şampiyonluğa ilerler" diyerek Okan Buruk hamlesine destek oldu. Buruk, altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 306 kez forma giymişti...Okan Buruk'un 21 Nisan'da verdiği röportaj Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Okan Buruk, "Maddi ve manevi bir talebim olmadan Galatasaray'da görev almaya hazırım" demişti.