Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki!

Galatasaraylı taraftarlar, Yukatel Kayserispor karşılaşması öncesinde yaptıkları tezahüratla kulüp yönetimini istifaya çağırdı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
Bu arada Galatasaray Futbol Takımı maça, üzerinde "Kendi aşımız, kendi gücümüz TURKOVAC" yazısının bulunduğu pankartla çıktı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
Bu arada Galatasaray Futbol Takımı maça, üzerinde "Kendi aşımız, kendi gücümüz TURKOVAC" yazısının bulunduğu pankartla çıktı.