Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki!

Galatasaray taraftarı, Kayserispor ile oynanan maç başlamadan önce yönetimi protesto etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki!
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12 Şubat 2022 19:29
Galatasaraylı taraftarlar, Yukatel Kayserispor karşılaşması öncesinde yaptıkları tezahüratla kulüp yönetimini istifaya çağırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Bu arada Galatasaray Futbol Takımı maça, üzerinde "Kendi aşımız, kendi gücümüz TURKOVAC" yazısının bulunduğu pankartla çıktı.

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