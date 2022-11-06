Galatasaraylı taraftarlardan Jesus'a: "Sıra sende!"

Galatasaray taraftarları derbinin ardından 'Sıra sende Jesus' diye bağırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaraylı taraftarlardan Jesus'a: 'Sıra sende!'
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06 Kasım 2022 00:07
Derbide Beşiktaş karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşayan Galatasaraylılar, maçı locadan takip eden Jorge Jesus'a seslendi.

Maç sonrası VIP çıkışından polis korumasıyla ayrılan Jorge Jesus'a, Galatasaraylı taraftarlar 'Jesus, sıra sende sıra sende' diye bağırdı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, ilk olarak ocak ayı başında Kadıköy'de, mayıs ayı sonunda ise Seyrantepe'de karşılaşacak.



 
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