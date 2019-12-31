Galatasaraylı Ozornwafor, İspanya'da mutsuz

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı ancak gelişmesi için Almeira'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, İspanya'da sıkıntı yaşadığını açıkladı.

Kaynak: Sabah
Galatasaraylı Ozornwafor, İspanya'da mutsuz
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31 Aralık 2019 10:30
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katıp Almeira'ya kiraladığı Nijerya U21 takımı oyuncusu Valentine Ozornwafor aradığını bulamadı.

20 yaşındaki oyuncu ülkesinin basınına konuşurken, İspanyolca bilmediği için zorlandığının altını çizdi.

Yeterince iletişim kuramadığını da vurgulayan genç oyuncu ''Savunma hattını düzenlemek, ekibinizi organize etmek ve takım arkadaşlarınızla iletişim kurmak için konuşmalısınız. Dürüst olmak gerekirse bunlar beni zorladı'' dedi.

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