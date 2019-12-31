Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katıp Almeira'ya kiraladığı Nijerya U21 takımı oyuncusu Valentine Ozornwafor aradığını bulamadı.
20 yaşındaki oyuncu ülkesinin basınına konuşurken, İspanyolca bilmediği için zorlandığının altını çizdi.
Yeterince iletişim kuramadığını da vurgulayan genç oyuncu ''Savunma hattını düzenlemek, ekibinizi organize etmek ve takım arkadaşlarınızla iletişim kurmak için konuşmalısınız. Dürüst olmak gerekirse bunlar beni zorladı'' dedi.
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20 yaşındaki oyuncu ülkesinin basınına konuşurken, İspanyolca bilmediği için zorlandığının altını çizdi.
Yeterince iletişim kuramadığını da vurgulayan genç oyuncu ''Savunma hattını düzenlemek, ekibinizi organize etmek ve takım arkadaşlarınızla iletişim kurmak için konuşmalısınız. Dürüst olmak gerekirse bunlar beni zorladı'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın