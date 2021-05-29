Galatasaraylı Ozornwafor'a Milli takım tepkisi

Galatasaraylı Valentine Ozornwafor'un Nijerya Milli Takımı'na davet alması ülkede tartışma konusu oldu.



Nijerya basını Ozornwafor'un sezon içinde sadece 8 dakika süre alması nedeniyle Milli takıma çağırılmasını şaşkınlıkla karşılarken teknik direktör Gernot Rohr'a yapılan eleştirileri sayfalarına taşıdı. 21 yaşındaki savunmacı Ozornwafor'un yerine ülke için oynayabilecek ve daha fazla şansı hak eden isimlerin olabileceğinin altı çizilirken 23 kişilik kadroda Ozornwafor'un yerinin olmadığı şeklinde yorumlar yapıldı.



Nijerya'nın Meksika ve Kamerun'la yapacağı hazırlık maçı için Türkiye'den Ozornwafor'un yanı sıra Galatasaraylı Oghenekaro Etebo da kadroda kendisine yer bulmuştu.



2019'da Nijerya ekibi Enyimba Aba takımından 300 bin euro karşılığında transfer edilen savunmacı Ozornwafor geçen yıl İspanya 2. Lig ekibi Almeria'da kiralık oynamıştı. Bu sezon 9 Ocak tarihinde oynanan 6-0'lık Gençlerbirliği maçında 8 dakika görev yapmıştı.



