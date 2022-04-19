Galatasaraylı Nilay Karaağaç jübile yaptı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sezondur forma giyen Nilay Karaağaç, aktif spor yaşantısını sonlandırdı.
Nilay Karaağaç, Galatasaray HDI Sigorta-PTT maçıyla sahada son kez yer aldı.
Voleybola 1999 yılında başlayan Nilay Karaağaç; Karşıyaka, Emlak TOKİ, Türk Telekom, Beşiktaş, VakıfBank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı ve Volero Zürih formaları giydi.
Kariyerinde 2011 CEV Şampiyonlar Ligi, 2013-2014 CEV Kupası, 2 Dünya Kulüpler, Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Nilay Karaağaç, Şampiyonlar Ligi'nde ayrıca bronz madalya kazandı.
Kulüpler bazında CEV Challenge Kupası şampiyonluğu da yaşayan Nilay, 2012 Dünya Grand Prix'sinde üçüncü olan A Milli Takım'ın formasını da giydi.
Galatasaray Kulübü, Nilay Karaağaç için yayımladığı veda mesajında, "Sarı-kırmızı formasını 3 yıldır başarıyla terleten, bugün itibarıyla profesyonel voleybol kariyerini sonlandıran Nilay'a kulübümüze sporcu olarak verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Nilay Karaağaç, Galatasaray HDI Sigorta-PTT maçıyla sahada son kez yer aldı.
Voleybola 1999 yılında başlayan Nilay Karaağaç; Karşıyaka, Emlak TOKİ, Türk Telekom, Beşiktaş, VakıfBank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı ve Volero Zürih formaları giydi.
Kariyerinde 2011 CEV Şampiyonlar Ligi, 2013-2014 CEV Kupası, 2 Dünya Kulüpler, Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Nilay Karaağaç, Şampiyonlar Ligi'nde ayrıca bronz madalya kazandı.
Kulüpler bazında CEV Challenge Kupası şampiyonluğu da yaşayan Nilay, 2012 Dünya Grand Prix'sinde üçüncü olan A Milli Takım'ın formasını da giydi.
Galatasaray Kulübü, Nilay Karaağaç için yayımladığı veda mesajında, "Sarı-kırmızı formasını 3 yıldır başarıyla terleten, bugün itibarıyla profesyonel voleybol kariyerini sonlandıran Nilay'a kulübümüze sporcu olarak verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.