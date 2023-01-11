Galatasaraylı Mauro Icardi için flaş değerlendirme!

Derbilere damgasını vuran Mauro Icardi, dünya basınının ilgisini çekmeye devam ediyor. Foot Mercato sitesi, Arjantinli yıldızla ilgili geniş bir değerlendirme haber yaptı.



Haberde, "PSG'den efsanevi Türk kulübü Galatasaray'a kiralık olarak giden Icardi, kariyerindeki en iyi performanslarına geri döndü. G.Saray taraftarları arasında yavaş yavaş bir ikon haline geldi. PSG'den uzakta adeta yeniden doğdu. Son 2 sezonun ardından yeniden doğdu" denildi.



"İLİŞKİSİ HALEN ÇALKANTILI"



Foot Mercato, "Wanda Nara ile ilişkisi halen çalkantılı. Ancak inanması zor ama çok kötü 2 sezonun ardından Mauro Icardi, G.Saray'da harika bir iş çıkartıyor. PSG'den uzakta kesinlikle çok eğleniyor. Çıktığı her müsabakada belirleyici oldu. Son olarak Fenerbahçe karşısında kusursuzdu. Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, şu anda ligde lider konumda bulunuyor. Icardi; Beşiktaş derbisinde de takımına 3 puanı getirmişti" yorumunda bulundu.



"G.SARAY'DA KALMAK İSTİYOR"



Haberin son bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul kulüplerinde forma giyip kısa sürede adapte olmak hiç kolay değil. Ama bu iş, Icardi için zor olmadı. Türkiye'da adeta bir rock yıldızı gibi muamele görüyor. PSG'ye geri dönmek istemediğini biliyoruz. Türkiye'de mutlu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ekonomik koşullara göre onun kalmasını istediklerini söylemişti. Kalır mı kalmaz mı bilinmez ama kesinlikle sıkı pazarlıklar yaşanacak."





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