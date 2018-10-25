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Galatasaraylı Maicon'un kardeşi Trabzonspor'un radarında

Trabzonspor, CSKA Sofya formasıyla 16 maçta 10 kez ağları sarsan Maurides'i gözüne kestirdi. Galatasaraylı Maicon'un kardeşi olan Maurides'i yönetimin canlı olarak izlediği öğrenildi.

Galatasaraylı Maicon'un kardeşi Trabzonspor'un radarında
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25 Ekim 2018 09:22
Trabzonspor, CSKA Sofya formasıyla 16 maçta 10 kez ağları sarsan Maurides'i gözüne kestirdi. Galatasaraylı Maicon'un kardeşi olan Maurides'i yönetimin canlı olarak izlediği öğrenildi.

Bulgar basınından yer alan iddiaya göre, Karadeniz eki binin, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'da forma giyen forvet oyuncusu Maurides Roque'yi yakın takibe aldığı öne sürüldü.

Haberde, Bordo-Mavililer'in haftasonu oynanan CSKA Sofya-Etar Veliko karşılaşmasını tribünden takip ettiği ve bir başka genç oyuncuyu çıplak gözle izlediği yazıldı.

Bu sezon Sofya formasıyla 16 maçta 10 kez ağları sarsan Maurides'in, Galatasaray'lı Maicon'un kardeşi olduğu belirtildi.



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