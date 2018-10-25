Trabzonspor, CSKA Sofya formasıyla 16 maçta 10 kez ağları sarsan Maurides'i gözüne kestirdi. Galatasaraylı Maicon'un kardeşi olan Maurides'i yönetimin canlı olarak izlediği öğrenildi.Bulgar basınından yer alan iddiaya göre, Karadeniz eki binin, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'da forma giyen forvet oyuncusu Maurides Roque'yi yakın takibe aldığı öne sürüldü.Haberde, Bordo-Mavililer'in haftasonu oynanan CSKA Sofya-Etar Veliko karşılaşmasını tribünden takip ettiği ve bir başka genç oyuncuyu çıplak gözle izlediği yazıldı.Bu sezon Sofya formasıyla 16 maçta 10 kez ağları sarsan Maurides'in, Galatasaray'lı Maicon'un kardeşi olduğu belirtildi.