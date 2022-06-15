Galatasaraylı Kerem'den ilginç istatistik!

İLK MAÇI GEÇEN TEMMUZ'DA

3933 DAKİKA SAHADA KALDI



MİLLİ FORMAYLA 715 DAKİKA

29 GOLE KATKI

5 GÜNDE 1 SAHADA

TEKLİFLER BEKLENİYOR

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu yetenekleriyle olduğu kadar istikrarı ile de dikkatleri çekiyor.Dün oynanan Litvanya karşısında milli formayı terleten 23 yaşındaki futbolcu inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Kerem 2021-2022 futbol sezonunda tam 65 resmi maçta görev yaptı.Sezonun ilk maçına 21 Temmuz 2021'de çıkan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın PSV Eindhoven'le oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında forma giydi.Geride bıraktığımız sezon Sarı-Kırmızılı takımın oynadığı 52 resmi maçın 51'inde görev yapan yıldız futbolcu tam 3933 dakika sahada kaldı. Kerem 2021-2022 futbol takviminde 14 milli maçta da görev aldı. Genç yıldız ilk maçına 1 Eylül 2021'de Dünya Kupası elemelerinde oynanan Karadağ karşılaşmasında çıktı.Kerem Aktürkoğlu Ay-Yıldızlı formayla da 715 dakika görev yaptı.Geride bıraktığımız sezon Galatasaray ve Milli Takım'da toplam 65 maçta 4648 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 16 gol ve 13 asistle tam 29 gole direkt katkıda bulunarak önemli bir istatistik yakaladı.329 gün içinde 65 maçta oynayan Kerem böylece her 5 günde bir sahaya çıkmış oldu.Müthiş performansı sonrası Avrupa'da çok sayıda takımın transfer listesine giren Kerem Aktürkoğlu için önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklifler gelmesi bekleniyor.