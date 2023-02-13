Galatasaraylı kadın futbolcu Li Jiayue'den deprem itirafı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık üst üste iki deprem sonrası 10 ilimizde büyük yıkımlar meydana geldi. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın oyuncusu Li Jiayue, deprem felaketinin ardından suskunluğunu bozdu.



Li Jiayue'nin yanı sıra Başakşehir'in Çinli stoperi Shaocong Wu da soruları cevapladı. İşte ayrıntılar...



KISA SÜRE ÖNCE İMZA ATTI



Galatasaray Kadın Futbol Takımı, kısa bir süre önce savunma hattına Li Jiayue'yi dahil etti. 32 yaşındaki Çinli savunmacı ile sözleşme imzalandığı sarı-kırmızılılar tarafından resmen açıklandı.



Galatasaray'a transfer olan Li Jiayue, Ocak ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Öncelikle takım arkadaşlarımla bir araya gelip oyunumuzu oynayacağız, bu bizi mutlu edecek ve güçlendirecek. Taraftarlarımızı da buradan bizleri desteklemeye davet ediyorum."



"TÜM TAKIM KAÇTIK"



Kadınlar Futbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Li Jiayue çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray'ın Adana İdman Yurdu ile deplasmanda oynadığı maçın ardından depremden etkilenen Çinli futbolcu, Weibo'ya yaptığı konuşmada korku dolu anları anlattı.



Adana'da oynadıkları deplasman maçının ardından depreme yakalandıklarını belirten Li Jiayue, "Şu an herkes güvende. Türkiye'de depremin olduğu merkez üssüne çok çok yakın olan Adana'da bir deplasman maçı oynadık. Evin çökmek üzere olduğunun şokuyla 04.00'te uyandık. Ardından tüm takım kaçtık" dedi.



"ÖLÜMÜN BU KADAR YAKIN OLDUĞUNU HİSSETTİM"



Takım arkadaşlarının çoğunun ağladığını vurgulayan Li Jiayue, "Adana'daki durum da çok ciddi. Birçok takım arkadaşım korkudan ağladı. Ağlamamama rağmen ilk defa ölümün bana bu kadar yakın olduğunu hissettim" açıklamasını yaptı.



Başakşehir'in Çinli futbolcusu Wu Shaocong'a da depremle ilgili soru soruldu. Genç savunmacı depremin kendisinden uzakta meydana geldiğini belirtti ve "Merkez üssü benden çok uzakta, ilginiz için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.





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