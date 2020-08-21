Galatasaraylı ismin sözleşmesi karşılıklı fesh edildi

Galatasaray Doğa Sigorta'nın 4 Ağustos'ta transferini açıkladığı Zach Hankins, "öngörülemeyen nedenler dolayısıyla" sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini açıkladı.



GALATASARAY DA AÇIKLADI



Galatasaray, yeni transfer Zach Hankins'in sözleşmesinin sağlık problemi nedeniyle feshedildiğini duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır. Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz." denildi.