Galatasaray'da bazı isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak. Bu isimlerden birinin ise Şener Özbayraklı olacağı öne sürüldü.Sarı-kırmızılı takımın sağ beklerinden Martin Linnes'i Başakşehir kadrosuna katmak isterken Şener Özbayraklı'nın adı ise Ankara takımları ile anılıyor.Öte yandan sözleşmesi bitecek olan Şener Özbayraklı'nın Süper Lig'e çıkması beklenen Giresunspor'a da transfer olabileceği belirtiliyor.