Galatasaraylı isme Giresunspor talip oldu!

Süper Lig'e yükselmek isteyen ve TFF 1. Lig'de lider durumda olan Giresunspor'un Galatasaraylı ismi istediği öne sürüldü.

Haber; Fotomaç
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Galatasaraylı isme Giresunspor talip oldu!
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24 Mart 2021 10:40
Galatasaray'da bazı isimlerle sezon sonu yollar ayrılacak. Bu isimlerden birinin ise Şener Özbayraklı olacağı öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı takımın sağ beklerinden Martin Linnes'i Başakşehir kadrosuna katmak isterken Şener Özbayraklı'nın adı ise Ankara takımları ile anılıyor.

Öte yandan sözleşmesi bitecek olan Şener Özbayraklı'nın Süper Lig'e çıkması beklenen Giresunspor'a da transfer olabileceği belirtiliyor.







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