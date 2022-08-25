Galatasaraylı isim için resmi açıklama: 'Teklif yaptık'

Süper Lig'de sezona büyük hedeflerle başlayan ve Okan Buruk yönetiminde 3 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray'da transferlerin yanı sıra ayrılıklar da dikkat çekiyor. Buruk'un planları arasında bulunmayan yıldız futbolcu için Süper Lig ekibi, resmi teklif yaptığını açıkladı.



HAKAN KELEŞ'TEN TRANSFER CEVABI



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'ten transfer açıklaması geldi.



Radyospor'a konuşan Hakan Keleş, 'Hamidou Traore, Partizan'la anlaştı mı?' sorusuna; "Hamidou Traore, Partizan'a transfer oldu, resmi imzalar attı. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Traore'den 700 bin Euro civarında bonservis ücreti kazanacağız. Kendisi, Giresunspor tarihinin en fazla bonservis kazandıran futbolcusu oldu" cevabını verdi.



"ÖMER BAYRAM İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTIK"



Beşiktaşlı Ajdin Hasic ve Galatasaray 'dan Ömer Bayram'ın transferi içinse Keleş, "Ajdin Hasic için Beşiktaş kulübüne resmi transfer teklifimizi ilettik. Hasic beğendiğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncu. Ömer Bayram için Galatasaray resmi teklif yaptık. Galatasaray'la aramızda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da Ömer Bayram'ı ikna etmek için çaba sarfediyor" dedi.



ÖMER BAYRAM'DAN SİTEM



Deneyimli futbolcu geçen sezon 29 maça çıkarken 3 asistle oynadı. Öte yandan Ömer Bayram'ın, kendisi hakkında çıkan ayrılık haberlerinin ardından Twitter hesabından yaptığı beğeni de dikkat çekmişti. Tecrübeli futbolcu istatistiklerinin paylaşıldığı gönderiye like atarken bunun bir sitem olduğu düşünüldü.





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