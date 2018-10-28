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Galatasaraylı isim Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'a Cuma günü oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde şok haber! Sarı-kırmızılı futbolcu, Yeni Malatyaspro maçında kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaraylı isim Fenerbahçe derbisinde yok
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28 Ekim 2018 18:50
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray bir sarı kartla büyük şok yaşadı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Galatasaraylı Mariano, Yeni Malatyaspor'un hızlı atağa çıktı sırada Guilherme'ye müdahalesinin ardından sarı kart gördü. Mariano, hakem Halis Özkahya'nın kararına itiraz etti ama sonuç değişmedi.

Bu sarı kartın ardından Mariano cezalı duruma düştü ve Cuma günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynama şansını kaybetti.

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN TEPKİ

Bu arada Galatasaray Kulübü, Mariano ile Guilherme arasındaki pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşarak Mariano'nun Yeni Malatyasporlu Giulherme'ye müdahalesinin olmadığı yönünde imada bulundu.



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