Glasgow Rangers ve Kasımpaşa yenilgileriyle sarsılan Galatasaray'da oklar iki yıldız üzerinde toplanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Sofiane Feghouli ile Younes Belhanda bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.



Teknik Direktör Fatih Terim'in her iki futbolcuyla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği büyük merakla bekleniyor. Başkan Mustafa Cengiz'in adeta hedef gösterdiği ve resmi siteden pandemi dönemine ilişkin ücretlerinde indirim yapılmasını kabul etmemelerine karşın yüzde 15 indirimli maaş verildiği belirtilen iki yıldızla ilgili Terim'i verilmesi zor bir karar bekliyor.



Deneyimli teknik adamın önünde iki seçenek bulunuyor.



İLK SEÇENEK: UZLAŞI



Bunlardan ilki oyuncuları kazanmaya çalışmak olacak.



Sınırlı kadro nedeniyle Belhanda ve Feghouli'yi oynatmayı sürdürmek ve tekrar sahaya motive olmalarını sağlamak ilk seçenek olarak gündemde duruyor. Rangers ve Kasımpaşa maçlarındaki performansları nedeniyle tepki toplayan Feghouli ve Belhanda öncelikle özel bir görüşme yapılacak.



Bunun için Feghouli'nin milli takımından dönmesi bekleniyor. Fatih Terim, iki futbolcusu ile görüşerek yeni bir sayfa açmalarını ve sahaya konsantre olmalarını isteyecek.



İKİNCİ SEÇENEK: KADRO DIŞI



Ancak ikinci seçenek çok daha radikal olabilir. Her iki futbolcuyla ilgili olumlu bir izlenim oluşmaması durumunda Feghouli ve Belhanda kadro dışı bırakılacak. Bu durumda devre arasına kadar ne Belhanda ne de Feghouli, Galatasaray forması giyemeyecek. Her iki oyuncuyla ocak döneminde yollar ayrılacak. Böylece sarı-kırmızılı takımda kriz haline gelen sorun kökünden çözülecek.



Ancak Florya'ya yakın kaynaklar Fatih Terim'in bu operasyona sıcak bakmadığını ve öncelikle oyuncuları kazanmaya çalışacağının altını çiziyor.