Süper Lig'de 4 haftada 7 puan toplayan Çaykur Rizespor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Rizedeyiz'den Yusuf Küçükaydın'ın haberine göre; Transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu transfer eden ve genellikle genç futbolculara yönelen Atmacalar, Galatasaray'da yeterli süre şansı bulması zor gözüken Hamza Akman'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan Ayhan Akman'ın da oğlu olan Hamza Akman, geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 27 dakika süre aldı.
Rizedeyiz'den Yusuf Küçükaydın'ın haberine göre; Transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu transfer eden ve genellikle genç futbolculara yönelen Atmacalar, Galatasaray'da yeterli süre şansı bulması zor gözüken Hamza Akman'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan Ayhan Akman'ın da oğlu olan Hamza Akman, geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 27 dakika süre aldı.