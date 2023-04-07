Galatasaraylı futbolcuların isyanı: '11 kişiye karşı oynamıyoruz'

Galatasaray'daki hakem öfkesi dinmiyor. Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden sarı-kırmızılılarda hakem kararları oyuncuları da çileden çıkardı.



İptal edilen goller ve verilmeyen penaltılar tepkileri beraberinde getirdi. Galatasaraylı futbolcuların, Başakşehir maçından sonra soyunma odasında sezon başından bu yana hakemlerin kendilerine karşı iyi niyetli olmadıklarını dile getirdikleri öğrenildi.



Kendi aralarında pozisyonları tartışan ve hakemleri eleştiren futbolcuların, "Bir değil, 2 değil, 3 değil... 11 kişiye karşı oynamıyoruz! Bu durum saha içinde psikolojimizi de olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandıkları bildirildi.



Galatasaray'da maç sonrası özellikle Mertens, Icardi, Torreira ve Muslera'nın soyunma odasında agresif bir tutum sergilediği aktarıldı.





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