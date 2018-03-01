Galatasaraylı futbolculardan 'Şampiyon Cimbom' tezahüratları

Ligde Bursaspor'u 5-0 mağlup edip Başakşehir'in de G.Birliği ile berabere kalmasıyla haftayı lider olarak tamamlayan Galatasaray'da keyifler yerinde.Başakşehir'in maçını kupadaki Akhisar sınavı için Manisa'da kampa girdikleri otelde izleyen sarı-kırmızılı oyuncular, karşılaşmanın 1-1 bitmesiyle büyük sevinç yaşadı.Zirvede kalmalarını, "Şampiyon Cimbom" tezahüratlarıyla kutlayan Galatasaray'da kaptanlar Selçuk ve Muslera arkadaşlarıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. İkili, ligin ikinci yarısında 3. kez liderliğin ayaklarına geldiğini hatırlatırken, tüm oyuncular şampiyonluk için birbirlerine söz verdiler.Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisar'ı 2-1 yenen G.Saray, Karabük sınavı hazırlıklarına salonda yaptığı çalışmayla başladı. Eren'e kuvvet artırıcı program uygulanırken, Denayer'in ise saha çalışmalarına başladığı kaydedildi. Salona giren Terim, futbolcularıyla tek tek ilgilendi.Bursaspor maçında Belhanda'nın parmağını gözüne soktuğu Ryan Donk kupadaki Akhisar sınavında oynamadı. Sol gözünün kanlı olduğu görülen Hollandalı yıldız, 2-1 kazandıkları kupa maçının ardından, "Gözümde hiçbir problem kalmadı diyemem ancak tedavim iyi gidiyor. Karabükspor maçında oynayacağımı tahmin ediyorum. Takımımı yalnız bırakmak istemiyorum" dedi.