Galatasaray'ın Başakşehir'e yenilip Türkiye Kupası'na veda ettiği maçın ardından Sarı- Kırmızılı futbolcuların hakem Kadir Sağlam'ın ve VAR'daki Özgür Yankaya'nın kararlarına isyanı vardı.Yedikleri ikinci gol öncesi faul bekleyen, Mertens'in ağlara giden topu elle müdahale gerekçesiyle sayılmayan ve 2 pozisyonda penaltısı verilmeyen G.Saraylı futbolcular, soyunma odasında dert yandı.Hem yerli hem yabancı oyuncular,diye isyan etti.Hakem hataları nedeniyle kaybedilen maçın ardından futbolcular soyunma odasında aldıkları kararla yayıncı kuruluşa ve gazetecilere hiçbir açıklama yapmadı. Oyuncular, kulüp yetkililerine,diyerek maç sonrası açıklama yapmama kararlarını iletti.G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir mağlubiyeti sonrası yaptıkları toplantıda, yeni yol haritalarını belirlediler. Bu haftayı ligde maç yapmadan geçecek Sarı-Kırmızılılarda, hakem hatalarıyla ilgili bir süre beklenecek. MHK Başkanı Lale Orta'nın tutumundan ve hakem kararlarından rahatsız olan yönetim, bir yandan da aleyhlerine yapılan hatalarla ilgili dosya hazırlıyor.