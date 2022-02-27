Galatasaraylı futbolculardan galibiyet paylaşımları!

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Rizespor galibiyeti sonrası flaş paylaşımlar geldi.
Sarı-kırmızılılarda Kerem, Feghouli ve Marcao maç sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Sofiane Feghouli, "Elhamdulilah bravo beyler" ifadelerini kullanırken, Kerem Aktürkoğlu, "Bu geri dönüşteki itici gücümüz her zamanki gibi sizdiniz. Teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı." sözlerine yer verdi.
Ayrıca takımın yıldız savunmacısı Marcao da, "Bugünkü sonuç için herkesi tebrik ederim! Devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.
İşte Sarı-kırmızılı futbolcuların o paylaşımları:
Sarı-kırmızılılarda Kerem, Feghouli ve Marcao maç sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Sofiane Feghouli, "Elhamdulilah bravo beyler" ifadelerini kullanırken, Kerem Aktürkoğlu, "Bu geri dönüşteki itici gücümüz her zamanki gibi sizdiniz. Teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı." sözlerine yer verdi.
Ayrıca takımın yıldız savunmacısı Marcao da, "Bugünkü sonuç için herkesi tebrik ederim! Devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.
İşte Sarı-kırmızılı futbolcuların o paylaşımları:
Congratulations to everyone for today's result! We keep going! 👊🏾🦁 pic.twitter.com/ATwHH8vQKI
— Marcão (@teixeira_marcao) February 27, 2022
Elhamdulilah bravo beyler 🎯🎯💪🏼❤️💛 #galatasaray #dz pic.twitter.com/FoVsFUsaWP
— Sofiane Feghouli سفيان فغولي (@sffeghouli) February 27, 2022
Bu geri dönüşteki itici gücümüz her zamanki gibi sizdiniz. Teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı 💛❤️🦁
Hard fight ➕3️⃣ On we go!💪
Thanks for the great support once again! 🦁💛❤️ pic.twitter.com/mdKa4y0woU
— Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) February 27, 2022