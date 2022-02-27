Galatasaraylı futbolculardan galibiyet paylaşımları!

Galatasaray'da Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli, Çaykur Rizespor'u mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaraylı futbolculardan galibiyet paylaşımları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2022 23:54
Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Rizespor galibiyeti sonrası flaş paylaşımlar geldi.

Sarı-kırmızılılarda Kerem, Feghouli ve Marcao maç sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Sofiane Feghouli, "Elhamdulilah bravo beyler" ifadelerini kullanırken, Kerem Aktürkoğlu, "Bu geri dönüşteki itici gücümüz her zamanki gibi sizdiniz. Teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı." sözlerine yer verdi.

Ayrıca takımın yıldız savunmacısı Marcao da, "Bugünkü sonuç için herkesi tebrik ederim! Devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

İşte Sarı-kırmızılı futbolcuların o paylaşımları: 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.