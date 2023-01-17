Galatasaraylı futbolculardan galibiyet paylaşımı!

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve milli oyuncu Yunus Akgün, Alanyaspor galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaraylı futbolculardan galibiyet paylaşımı!
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17 Ocak 2023 23:56
Lucas Torreira ve milli oyuncu Yunus Akgün, Alanyaspor galibiyeti sonrası paylaşım geldi.

Uruguaylı futbolcu yaptığı paylaşımda, "Kupa bizim olana kadar devam. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün ise "Kupada yola devam" paylaşımında bulundu.

İki futbolcunun paylaşımı kısa sürede birçok taraftar tarafından paylaşıldı.


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